Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации «Евро-Футбол.Ру», 35-летним форвардом интересуются сразу две команды, которые вышли из ФНЛ в Премьер-лигу. Речь идёт о «Торпедо» и «Оренбурге».

Контракт Луценко с «Арсеналом» истекает 30 июня 2022 года. Ни команда, ни сам футболист не высказывались о возможном продлении контракта. Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Арсенал» вылетел в ФНЛ, а клубы, которые интересуются футболистом, наоборот вышли в РПЛ.

Луценко является воспитанником московского «Торпедо», поэтому, вероятнее всего, он выберет родной клуб, чтобы завершить в нём карьеру. В прошедшем сезоне 35-летний футболист сыграл за команду 22 матча, в которых забил три гола.