Кечинов: Ваноли всё-таки видит в Рассказове какой-то потенциал

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал журналистам о том, что думает по поводу продления контракта с российским защитником Николаем Рассказовым.

Кечинов сказал «РБ-Спорту», что решение продлить соглашение с Рассказовым говорит только о том, что Паоло Ваноли всё же видит в защитнике какой-то потенциал. Экс-игрок отметил, что у Рассказова очень хорошие данные, ведь он быстрый и цепкий, но слишком уж часто теряет позицию.

«Надеюсь, что Николай ещё будет полезен «красно-белым», - добавил Кечинов.

Напомним, что в прошедшем сезоне Николай Рассказов провёл в российском чемпионате 18 матчей, в которых отметился одним ассистом.