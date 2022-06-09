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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Ахмата» назвал лучшего опорника РПЛ

09 Июня 2022 • 11:11 Комментировать

Российский полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев рассказал журналистам о том, кого он считает лучшим опорником РПЛ на данный момент.

Тимофеев сказал Sport24, что сейчас лучшим опорником чемпионата является колумбиец Вильмар Барриос из «Зенита». Полузащитник отметил, что из российских игроков выделять никого не будет, так как им всем нужно серьёзно прибавлять.

Напомним, что Вильмар Барриос в прошедшем сезоне провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» 27 поединков и отметился одной результативной передачей. Вместе с питерским клубом колумбиец стал чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Артём Тимофеев Вилмар Барриос
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