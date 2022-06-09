Широков жёстко высказался по поводу «Рубина» и «Уфы»

Экс-футболист сборной России Роман Широков жёстко высказался по поводу казанского «Рубина» и «Уфы», которые в этом сезоне вылетели в ФНЛ.

Широков сказал «Спорт-Экспрессу», что представителям «Рубина» и «Уфы» уже стоит успокоиться и смириться с вылетом в ФНЛ, ведь все команды были в равных условиях.

«Все команде понесли большие потери, но только «Рубин» так жидко обделался», - отметил экс-игрок.

Напомним, что представители «Рубина» и «Уфы» недавно заявили о том, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц обещал им ввести мораторий на вылет из элитного дивизиона.