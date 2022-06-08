Комбаров считает, что у Рассказова есть потенциал для роста

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал продление контракта «красно-белых» с защитником Николаем Рассказовым.

Экс-футболист московского клуба поздравил молодого защитника. Комбаров заявил, что в сезоне-2021/22 на Рассказова навалилось много критики, но он должен справиться с давлением и расти как профессионал.

«Ему есть, куда расти, есть большой путь, который только предстоит пройти. Николаю необходимо сделать правильные выводы из ошибок, которые он допускал в этом сезоне. Он должен прогрессировать, у него есть потенциал для роста», — сказал Комбаров «Спорт-Экспрессу».

Напомним, сегодня, 8 июня, «Спартак» объявил о том, что защитник Рассказов продлил контракт с «красно-белыми» до лета 2023 года. Команда Паоло Ваноли в прошедшем сезоне финишировала на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, и выиграла Кубок России впервые с сезона-2002/03.