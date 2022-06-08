Ваноли обсудил с Федуном трансферные цели «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о будущем итальянского наставника Паоло Ваноли в «народной команде».

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» специалист заявил, что Ваноли точно продолжит работать с командой в следующем розыгрыше российской Премьер-лиги. По словам Чернышова, нынешний рулевой уже обсудил с владельцем «красно-белых» Леонидом Федуном трансферные цели на сезон-2022/2023.

Контракт итальянца с москвичами рассчитан до лета 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла кубок России.