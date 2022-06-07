Воронин прокомментировал возможную работу в «Герте»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Воронин отреагировал на возможное вхождение в штаб Сандро Шварца в немецкой «Герте».

Воронин сказал порталу Kicker о том, что он очень тепло относится к Берлину и клубу. Тренера уже успели поздравить с новой работой в «Бундеслиге», но это оказалось преждевременно. Может когда-то получится вернуться в «Герту», но не в этот раз.

По мнению Воронина, сотрудничать со Шварцем в «Динамо» было очень интересно, ведь он большое количество времени проводит с каждым игроком индивидуально.

«Динамо» под руководством Сандро Шварца заняло третье место в чемпионате России по итогам сезона 2021/22 и уступило в финале Кубка России «Спартаку» (1:2). После этого наставник покинул команду по собственному желанию.