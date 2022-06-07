Ребров: Зарема берёт удар на себя, чтобы на игроков не было давления

Бывший голкипер, а ныне технический директор «Спартака» Артём Ребров высказался по поводу Заремы Салиховой.

Ребров сказал «Спорт-Экспрессу», что супруга владельца «Спартака» не просто так высказывается про судейство, ведь у неё для этого есть все основания. Экс-вратарь считает, что это показывает, насколько сильно Зарема переживает за клуб.

«Она берёт удар на себя, чтобы на ребят не было сильного давления, но многие не до конца это понимают», - добавил Ребров.

Напомним, что московские спартаковцы по итогам прошедшего сезона заняли в РПЛ лишь десятую строчку.