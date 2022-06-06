Баженов прокомментировал возможный уход Зобнина из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов оценил игру полузащитника «красно-белых» Романа Зобнина.

«Не хотелось бы, чтобы Рома менял команду. Он отличный футболист со своими хорошими качествами, который может ещё прибавить», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

По мнению эксперта, у всех в «Спартаке» сезон не получился, несмотря на победу в Кубке России, но Зобнин всегда находился в основной обойме, выходил на замену, играл, поэтому ему не нужно уходить.

Хавбек «красно-белых» Роман Зобнин в минувшем сезоне забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в 32 матчах с учетом всех турниров.