В «Химках» ответили на вопрос об интересе к Кутепову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поведал о принципах комплектования команды на следующий сезон и отдельно ответил на вопрос о потенциальном переходе экс-защитника «Спартака» Ильи Кутепова.

«Кутепов в «Химках»? Мы не рассматриваем Илью в качестве усиления для нашего клуба», - заявил Терюшков Sport24.

Что касается усиления состава, функционер назвал два основных направления: свободные агенты, которые согласятся на условия клуба, а также молодые футболисты, включая собственных воспитанников.

В прошлом сезоне Кутепов провел за «Спартак» восемь матчей. Этим летом он стал свободным агентом.