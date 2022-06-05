Широков: Допускаю внесение каких-то поправок в закон о Fan ID

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился с журналистами своим мнением о возможной отмене Fan ID.

Широков сказал «Чемпионату», что сейчас трудно сказать, можно ли ещё отменить паспорт болельщика. Экс-игрок отметил, что вполне можно найти какой-нибудь компромисс по поводу этого сложного вопроса.

«Допускаю не отмену, а скорее внесение каких-то поправок в законе о Fan ID», - добавил Широков.

Напомним, что партия КПРФ собирается внести законопроект об отмене закона о Fan ID, из-за которого многие болельщики готовы отказаться от походов на стадионы.