Ещенко может перейти на работу в академии «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко, который сейчас входит в тренерский штаб основной команды, может получить новую должность в московском клубе.

По информации портала Sport24, экс-футболист может в ближайшее время покинуть основную команду ради того, чтобы работать в академии «Спартака». Напомним, что в январе этого года Ещенко объявил о том, что заканчивает карьеру, после чего экс-игрок вошёл в тренерский штаб столичного клуба.

Напомним, что Андрей Ещенко выступал за московский «Спартак» с лета 2016 года. До этого защитник также играл за «Динамо», «Волгу», «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и другие команды.