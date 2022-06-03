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Кирстен – о Шварце в «Герте»: «Не стоит недооценивать его российский опыт» эксклюзив

03 Июня 2022 • 16:08 Комментировать

Бывший футболист «Шальке 04» Ульф Кирстен в беседе с «Евро-Футбол.ру» прокомментировал назначение Сандро Шварца в берлинскую «Герту».

Знаете ли вы что-то о работе Сандро Шварца с «Динамо»?

«Не так много, но я слышал, что он поднял команду и видел, что «Динамо» недавно было в финале Кубка России. К сожалению, команда проиграла. Сразу на ум приходит Доменико Тедеско, который занял в России 2-е место, а затем очень успешно работать стал в Германии, так что я думаю российский опыт не стоит недооценивать».

Какие в первую очередь проблемы надо будет решать Шварцу?

«Герта» чуть не вылетела, это кошмар. Команда чудом сумела спастись в стыковых матчах. В первую очередь нужно налаживать дела в защите. У команды с этим просто огромные проблемы, это никуда не годится! Да и вообще, мне кажется, что «Герте» нужно серьезно обновить состав. Думаю, что Шварц это согласовывал с руководством, потому что вокруг «Герты» уже много транферных слухов».

Какие ожидания от работы Шварца в следующем сезоне?

«В первую очередь хочется, чтобы «Герта» не боролась за выживание. Думаю, что это самое главное ожидание. Хотелось бы, чтобы команда была, как можно выше, но я думаю, что это во многом зависит от тех игроков, которых команда сможет приобрести. Пока рано говорить об ожиданиях».

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Сандро Шварц
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