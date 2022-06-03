Полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс остается в московском «Спартаке» на постоянной основе. Как сообщила пресс-служба «красно-белых», столичный клуб выкупил игрока у швейцарского «Янг Бойз».

Мартинс заключил с москвичами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник играл за «Спартак» на правах аренды.

В составе «народной команды» Кристофер провел 14 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.

Вместе с «красно-белыми» люксембуржец стал обладателем кубка России.