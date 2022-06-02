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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Сочи» вернулся в «Оренбург»

02 Июня 2022 • 12:19 Комментировать

Российский нападающий Дмитрий Воробьёв, который на правах аренды выступал за «Сочи», вернулся в «Оренбург».

Как сообщает пресс-служба сочинской команды, арендное соглашение 24-летнего российского футболиста с «барсами» истекло, так что форвард этим летом вернётся в «Оренбург», который в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.

В прошедшем сезоне Дмитрий Воробьёв провёл в российском чемпионате в составе сочинского клуба лишь десять поединков, в которых отметился одной результативной передачей. До этого форвард также выступал за «Нижний Новгород», «Волгарь», «Краснодар» и другие команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Оренбург Сочи Дмитрий Воробьёв
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