Форвард «Сочи» вернулся в «Оренбург»

Российский нападающий Дмитрий Воробьёв, который на правах аренды выступал за «Сочи», вернулся в «Оренбург».

Как сообщает пресс-служба сочинской команды, арендное соглашение 24-летнего российского футболиста с «барсами» истекло, так что форвард этим летом вернётся в «Оренбург», который в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.

В прошедшем сезоне Дмитрий Воробьёв провёл в российском чемпионате в составе сочинского клуба лишь десять поединков, в которых отметился одной результативной передачей. До этого форвард также выступал за «Нижний Новгород», «Волгарь», «Краснодар» и другие команды.