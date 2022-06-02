Юсупов рассказал, что ему не нравится в российском футболе

Российский полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал журналистам о том, что ему не нравится в российском футболе.

Юсупов сказал Sport24, что ему очень не нравится то, что в матчах российского чемпионата футболисты часто тянут время. Полузащитник отметил, что сделал бы что-нибудь с этим, ведь нужно бороться с подобными вещами.

«Возможно, нужно сделать чистое время, как в баскетболе и хоккее», - предложил Юсупов.

Напомним, что в этом сезоне Артур Юсупов провёл в российском чемпионате в составе «Сочи» 26 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал два ассиста.