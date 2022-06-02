Олусегун останется в «Краснодаре» ещё на один сезон

Молодой нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун останется в российской команде ещё на один сезон.

Как сказал «РБ-Спорту» агент Таддеус Идама, молодой 20-летний африканский футболист останется в краснодарской команде ещё на один сезон, так как аренда игрока была продлена до лета следующего года. Напомним, что права на Олусегуна принадлежат болгарскому клубу «Ботев».

В прошедшем сезоне Олакунле Олусегун выступал за «Краснодар» и за «Краснодар-2» в ФНЛ. Нигерийский форвард провёл в РПЛ девять поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.