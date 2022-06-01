«Химки» расстанутся с Жирковым и Мамаевым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что полузащитники Юрий Жирков и Павел Мамаев, вероятнее всего, покинут клуб летом.

«С большой долей вероятности мы не будем продлевать контракты. Мы говорим ребятам большое спасибо за то, что они полгода помогали реализовывать нашу основную задачу — сохранить прописку в Премьер-лиге», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Функционер добавил, что окончательное решение по футболистам будет принято до конца этой недели.

Напомним, Жирков и Мамаев стали игроками «Химок» зимой 2022 года. Стоит отметить, что оба футболиста пришли в команду, когда генеральным директором «Химок» был Владимир Габулов.

Полузащитники на двоих сыграли лишь четыре матча во всех турнирах.