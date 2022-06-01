Широков – об уходе Александра Кержакова из «Нижнего Новгорода»: «Если стояла задача сохранить прописку в РПЛ, то он справился»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на информацию об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.

«Не знаю, какие задачи у него были, но если просто оставить команду в Премьер-лиге, то он с ней справился», — сказал Широков корреспонденту «Спорт-Экспресса».

У Александра Кержакова 1 июня истёк контракт с «Нижним Новгородом». При этом, клуб не продлил контракт с тренером, который действовал до 31 мая 2022 года.

Напомним, в сезоне-2021/22 «Нижний Новгород» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда гарантировала участие в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.