Радимов отреагировал на уход Кержакова из «Нижнего Новгорода»

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал журналистам о том, что думает по поводу ухода Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

Радимов сказал «Чемпионату», что Кержаков провёл очень хороший сезон с нижегородским клубом, так что сложно судить, по какой причине руководители «Нижнего Новгорода» решили не продлевать контракт с тренером. Экс-игрок «Зенита» отметил, что пока не может сказать о том, созрел ли его бывший партнёр по команде для работы в более именитом клубе.

Напомним, что «Нижний Новгород» не стал продлевать соглашение с Александром Кержаковым, который сейчас остался без команды.