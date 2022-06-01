«Эльче» требует скидку у «Спартака» по трансферу Понсе

Испанский «Эльче» и московский «Спартак» ведут переговоры по выкупу прав на аргентинского форварда Эсекеля Понсе. Как отметил в соцсетях инсайдер Джеронимо Торно, стороны не могут договориться о сумме сделки.

Первоначально была оговорена сумма в четыре миллиона евро, однако испанцы сейчас отказываются выплачивать такие деньги. Они хотят снизить сумму отступных.

Понсе защищал цвета «Эльче» во второй половине сезона-2021/2022. В составе команды он провел 13 поединков и отметился одним забитым мячом.