Чичерин — о Тихонове: Он мог рявкнуть на судью, если тот начинал что-то изобретать

Бывший защитник «Крыльев Советов» и «Динамо» Никита Чичерин в разговоре с журналистами вспомнил о совместной игре с Андреем Тихоновым.

Чичерин сказал Sport24, что Тихонов был топом и всегда, даже в ФНЛ, был предельно мотивирован побеждать. Защитник отметил, что арбитры уважали Тихонова, который иногда мог жёстко с ними переговорить.

«Когда судья начинал что-то изобретать, то Тихонов мог рявкнуть на него, что всегда вызывало удивление у молодых игроков», - сказал Чичерин.

Напомним, что Андрей Тихонов выступал за «Спартак», «Химки», «Крылья Советов» и другие команды. После завершения карьеры Тихонов тренировал «Енисей»», «Крылья Советов» и «Астану».