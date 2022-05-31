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Селюк рассказал о сорвавшемся переходе Видича в «Шахтёр»

31 Мая 2022 • 17:09 Комментировать

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о сорвавшемся трансфере бывшего защитника «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманьи Видича в донецкий «Шахтёр».

«Видич должен был перейти в «Шахтёр», но какие-то негодяи и мерзавцы договорились с врачом, чтобы он поставил диагноз — что у Неманьи спина в таком состоянии, что ему будет сложно продолжить карьеру», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

В итоге серб перешёл в «Спартак» за 7 миллионов евро. Случилось это в июле 2004 года. В январе 2006 года Видич пополнил состав «Манчестер Юнайтед», за который провёл в общей сложности 300 матчей, забив в них 21 гол, а также сделав пять результативных передач.

Защитник завершил игровую карьеру в начале 2016 года. Последним местом работы Видича был миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шахтёр Донецк Манчестер Юнайтед Дмитрий Селюк Неманья Видич
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