Петреску готов вернуться в «Динамо»

Известный румынский наставник Дан Петреску, который работал в России с «Кубанью» и «Динамо», готов вернуться в московскую команду.

Агент тренера Николай Пырнэу сказал «Матч ТВ», что, конечно же, румынскому специалисту очень интересно возвращение в России, где Петреску чувствует себя комфортно. Агент высказался и по поводу возможного возвращения тренера в «Динамо».

«Это всё зависит не от меня, но если будет какое-то предложение от «Динамо», то мы его обязательно обсудим», - сказал Пырнэу.

Напомним, что последним клубом Дана Петреску был клуб ЧФР «Клуж», с которым наставник выиграл золотые медали румынского чемпионата.