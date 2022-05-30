Полузащитник «Спартака» поддержал бойкот болельщиков

Российский полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался по поводу бойкота болельщиков «красно-белых».

Игнатов сказал «Чемпионату», что бойкот фанатов из-за введения Fan ID является достойным поступком, который достоин уважения. Полузащитник отметил, что болельщики не отказываются от своих принципов, что похвально. Игрок добавил, что полностью поддерживает фанатов в этом вопросе.

Напомним, что активные фанаты «Спартака» бойкотирует домашние матчи московской команды из-за введения системы Fan ID. Бойкот также поддерживают болельщики остальных клубов РПЛ.