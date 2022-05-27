«Герта» отреагировала на слухи о подписании контракта со Шварцем

Один из руководителей берлинской «Герты» Маркус Юнг прокомментировал слухи о том, что немецкая команда уже согласовала контракт с тренером «Динамо» Сандро Шварцем.

Юнг сказал «Чемпионату», что не собирается участвовать в спекуляциях на тему возможного подписания контракта с немецким наставником «Динамо». Напомним, что до этого издание Kicker сообщило, что берлинский клуб уже согласовал контракт со Шварцем, который летом должен официально возглавить «Герту».

Под руководством Сандро Шварца футболисты «Динамо» в прошедшем сезоне заняли третье место в российском чемпионате, а также вышли в финал Кубка России.