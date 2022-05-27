Титов: С грустью наблюдаю за сегодняшним российским футболом

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов в разговоре с журналистами высказался по поводу низкого уровня российского футбола.

Титов сказал «Чемпионату», что он с грустью наблюдает за нашим футболом, так как общий уровень игроков серьёзно упал. Экс-игрок выразил надежду на то, что у руководителей РФС есть понимание того, как это можно исправить, ведь в такой большой стране должны быть перспективные футболисты и тренеры.

Напомним, что руководители УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах под эгидой организации из-за ситуации на Украине.