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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов: С грустью наблюдаю за сегодняшним российским футболом

27 Мая 2022 • 09:18 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов в разговоре с журналистами высказался по поводу низкого уровня российского футбола.

Титов сказал «Чемпионату», что он с грустью наблюдает за нашим футболом, так как общий уровень игроков серьёзно упал. Экс-игрок выразил надежду на то, что у руководителей РФС есть понимание того, как это можно исправить, ведь в такой большой стране должны быть перспективные футболисты и тренеры.

Напомним, что руководители УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Егор Титов
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