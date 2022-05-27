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Радимов считает, что Дзюба продолжит карьеру в зарубежном клубе

27 Мая 2022 • 08:18 Комментировать

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал журналистам о том, где может продолжить карьеру опытный нападающий Артём Дзюба.

Радимов сказал «Спорт-Экспрессу», что не знает о том, где 33-летний экс-форвард «Зенита» будет играть в следующем сезоне, но ему кажется, что Дзюба продолжит карьеру в каком-нибудь зарубежном клубе. Тренер «Зенита-2» отметил, что это не какой-нибудь инсайд, а просто исключительно его предположение.

Напомним, что Артём Дзюба недавно официально покинул питерский «Зенит». Пресса сватает опытного форварда в «Црвену Звезду» и «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов Артём Дзюба
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