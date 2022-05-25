Сербский защитник «Акрона» считает, что Дзюба не нужен «Црвене Звезде»

Сербский защитник клуба «Акрон» Иван Рогач поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного перехода экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в «Црвену Звезду».

Рогач сказал Metaraitings.ru, что сербской команде явно нужен кто-то помоложе и помобильнее Дзюбы, которому в 33 года уже будет тяжело бороться за место в составе. Защитник считает, что «Црвене Звезде» нужен форвард другого типа, который ещё голоден до побед.

Напомним, что Артём Дзюба недавно официально покинул питерский «Зенит». Пресса сватает российского футболиста в сербскую «Црвену Звезду».