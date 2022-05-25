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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба хочет сменить профессию

25 Мая 2022 • 12:19 Комментировать

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что хотел бы попробовать себя в новой роли. Форварду было бы интересно сыграть в кино.

«Хотел бы сам сыграть какую-то роль! Попробовал бы. Это интересно», - поведал форвард в подкасте «Дзюбакст».

Контракт 33-летнего форварда с «сине-бело-голубыми» истек по окончании сезона-2021/2022. На днях Артём объявил о своем уходе из клуба. Среди возможных вариантов продолжения карьеры Дзюбы называются «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

В прошлом сезоне РПЛ форвард отметился 11 голами и пятью ассистами в 28 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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