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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Факела»: Мы не планируем больших изменений в составе

25 Мая 2022 • 09:11 Комментировать

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал журналистам о том, как воронежский клуб будет усиливать состав после выхода в РПЛ.

Асхабадзе сказал ТАСС, что говорить о составе пока рано, но воронежская команда точно не собирается зацикливаться на подписании иностранцев. Функционер отметил, что «Факел» не планирует больших изменений в составе и будет делать ставку на тех футболистов, которые уже есть у команды.

Напомним, что по итогам сезона воронежский «Факел» занял вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ и напрямую вышел в элитный дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Российская Премьер-Лига Роман Асхабадзе
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