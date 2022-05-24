Президент «Урала» высказался о решении РФС не расширять РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу решения исполкома РФС не расширять элитный дивизион в следующем сезоне.

Иванов сказал Sport24, что уже много раз высказывался за расширение РПЛ, а решение РФС он считает неправильным. Функционер отметил, что он, как и все остальные несогласные, должны принять правила игры и согласиться с решением исполкома. Президент «Урала» добавил, что его команда продолжит работу и точно не будет сниматься с чемпионата.

Напомним, что исполком РФС принял решение сохранить прежний формат РПЛ, так что в следующем сезоне в элитном дивизионе вновь будут играть 16 клубов.