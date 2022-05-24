Как Ловрен отреагировал на уход Дзюбы из «Зенита»

Защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на уход форварда Артёма Дзюбы из клуба. 33-летний нападающий покинул «сине-бело-голубых» в связи с истечением срока контракта.

«Артём Дзюба, спасибо тебе за все», - гласит сообщение хорватского футболиста в социальной сети.

Напомним, что Дзюба выступал в составе петербургской команды с 2015 года. О своем уходе он объявил в воскресенье, 22 мая.

Артём провел за питерцев 249 поединков, в которых записал на свой счет 108 забитых мячей и 70 голевых передач.