Брейдо: Чалов вернётся в ЦСКА

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо заявил о том, что нападающий «Базеля» Фёдор Чалов вернётся в клуб.

«Чалов? Да, Фёдор возвращается по истечении срока аренды», — сказал Брейдо Sport 24.

24-летний форвард ЦСКА перешел в «Базель» на правах аренды в феврале этого года, он принял участие в 14 матчах чемпионата Швейцарии, забил четыре мяча и сделал два ассиста.

Контракт с «армейцами» у Чалова рассчитан до июля 2024 года, стоимость нападающего согласно порталу transfermarkt составляет 8,5 миллионов евро.

«Базель» занял второе место в швейцарской Суперлиге, набрав 62 очка в 36 матчах.