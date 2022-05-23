Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко с беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал закрытие команды «Спартак-2».

«Видно, что проблема в «Спартаке» существует. Клуб понимает, что нужно как-то решать вопросы, чтобы выйти из этой ситуации. Думаю, сначала они постараются решить всё с основной командой, а потом уже думать о другом. Но для клуба сейчас закрытие «Спартака-2» станет большой проблемой. Футболистов нужно куда-то девать. Наверное, будут сейчас отдавать в аренды, а там уже будут смотреть.

Дальнейшую судьбу игроков будут еще решать. Либо отдавать в аренду, либо продавать. Но проблема в финансовой составляющей точно есть. Не думаю, что Федун закрыл бы команду, если бы с финансами всё было в порядке. Так что тут это только финансовая сторона. На основной команде это тоже ещё отразится. Я бы не сказал, что таким решением «Спартак» делает упор на первую команду, они больше финансово перестраховываются. Все-таки дублирующий состав тоже приносит убытки клубу: переезды, перелёты, зарплаты. Видимо, пришлось пожертвовать второй командой, чтобы первая хотя бы оставалась наверху и пыталась что-то сделать», - сказал Деменко.