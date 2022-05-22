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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канищев назвал игрока, который сможет заменить Дзюбу в «Зените»

22 Мая 2022 • 12:24 Комментировать

Советский экс-футболист Александр Канищев в разговоре с журналистами высказался по поводу ухода форварда Артёма Дзюбы из питерского «Зенита».

Канищев сказал «Чемпионату», что Дзюба за семь лет очень многое сделал для питерской команды, так что его смело можно называть легендой «Зенита». Экс-игрок отметил, что опытного форварда в команде из Санкт-Петербурга вполне сможет заменить Иван Сергеев, который удачно провёл концовку этого сезона.

Напомним, что Артём Дзюба перебрался в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. За это время форвард четыре раза становился чемпионом России. В этом сезоне Дзюба забил 11 голов в 28 матчах РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Александр Канищев Иван Сергеев
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