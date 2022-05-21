Черевченко о продаже пива на стадионах: Всё будет зависеть от поведения болельщиков

Экс-наставник «Химок» Игорь Черевченко рассказал журналистам о том, что думает по поводу продажи пива на российских стадионах.

Черевченко сказал «Спорт-Экспрессу», что к пиву на стадионах относится спокойно, так как ему абсолютно без разницы, будет оно там продаваться или нет. Бывший тренер «Химок» отметил, что это пойдёт на пользу клубам, ведь это и рекламный ход, и хорошая финансовая поддержка, но всё будет зависеть от поведения болельщиков и от их культуры распития алкоголя.

Напомним, что на матче заключительного тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи» будет разрешена продажа пива.