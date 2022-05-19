Непомнящий: Сожалею, что не получилось сделать из Дядюна защитника

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий признался, что хотел сделать нападающего «Факела» Владимира Дядюна фланговым защитником.

«Я его все время убеждал: Володя, я могу из тебя сделать игрока национальной сборной, только давай сдвинемся на фланг обороны», — цитирует экс-тренера сборной Камеруна Sports.

Непомнящий сожалеет о том, что ему не удалось убедить Владимира Дядюна изменить свою позицию. Из-за это страна потеряла классного крайнего защитника.

Последним местом работы специалиста была калининградская «Балтика», в которой он работал в 2018 году, ранее работал в «Томи».