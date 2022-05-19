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Пономарёв: «Гбамен - игрок неплохой, но кого сейчас заставишь работать»

19 Мая 2022 • 13:36 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Жан-Филипп Гбамен покинет «армейцев» по окончании сезона.

«Конечно, он неплохой игрок, жалко. Но у него свои мысли, идеи и своё понимание, что он хочет делать. Не знаю, в чем причина отказа от продолжения сотрудничества. Может быть, о контракте не договорились, может быть, политическая обстановка повлияла. Гбамен - игрок неплохой, но сейчас никого из футболистов не заставишь работать. Как он себя чувствует, так и будет играть. Рычагов воздействия на них нет. Есть настроение - будет играть, а если плохое настроение, то не будет. Это безобразие. Мне он нравился, как игрок. Но он должен настраиваться на хорошую игру, на самоотдачу. К тому же, Гбамена надо правильно использовать.

Работать до конца никто не хочет. Мы в своё время выходили на игру, как на последнюю. Как будто после сыгранного матча умрёшь. Я вот выходил с температурой 38. Мне тренер говорил: «Надо выйти, играем против «Динамо», давай укольчик сделаем и температуру снизим». Я вышел на ту игру, мы выиграли, а потом у меня на следующий день было воспаление лёгких. Сейчас игроки берегутся и остерегаются. Они пытаются больше заработать. А у нас были зарплаты как у инженера обыкновенного, поэтому мы за футбол особо не держались. Я ушёл когда из футбола, стал даже больше получать.

То, что Гбамен приходил на тренировки с похмелья, запросто может быть правдой. Первые игры новички выдали здорово. Я радовался, каких сильных игроков подписал ЦСКА. А потом они превратились в таких же мышей, как и наши. Наверняка потому, что стали пить русскую водку. А русская водка - очень серьёзный напиток. Иностранцы привыкли к другим напиткам, а тут вольность. Видимо, увидели, что наши выпивают и тоже пристрастились. После этого и сели. По пьянке играть могут только наши футболисты, импортные не могут так», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Жан-Филипп Гбамен
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