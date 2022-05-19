ЦСКА сделал предложение «Фенербахче» о покупке Яндаса

ЦСКА намерен заполучить полузащитника «Фенербахче» Хакана Яндаса, сообщает журналист Илья Казаков.

По информации источника, руководство «армейцев» сделало официальное предложение турецкому клубу о покупке хавбека. Сообщается, что ЦСКА готов заплатить за 27-летнего футболиста 5 миллионов евро и опредедлённую сумму в виде различных бонусов.

Контракт Яндаса с «Фенербахче» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает турка в 2,3 миллиона евро.

В текущем сезоне Яндекс провёл в составе своего клуба 32 матча, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач.