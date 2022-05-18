Бека Бека и Изидор вызваны в сборную Франции

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека и его одноклубник Вильсон Изидор вызваны в молодёжную сборную Франции (U21).

Сборная Франции до 21 года проведёт матч против Сербии в рамках отбора на чемпионат Европы. Эта встреча пройдёт во Франции 2 июня. 6 июня команда сыграет в гостях против Армении.

Стоит отметить, что до конца квалификации осталось два тура. Франция набрала 19 очков и лидирует в турнирной таблице в группе H. На втором месте идёт Украина с 13 очками.

21-летний Изидор сыграл за «Локо» 12 матчей, в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

Его сверстник Бека Бека принял участие за «железнодорожников» в 25 матчах, полузащитник отдал четыре голевые передачи.