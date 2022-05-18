АИК не сможет выкупить Ларссона у «Спартака»

Президент клуба АИК Роберт Фальк рассказал журналистам о том, что шведская команда не может позволить себе выкупить контракт форварда Джордана Ларссона у московского «Спартака».

Фальк подтвердил «РБ-Спорту», что у шведского клуба действительно нет средств для того, чтобы выкупить Ларссона и оформить полноценный трансфер, так что шведский форвард после окончания этого сезона должен будет вернуться в московскую команду. Напомним, что Ларссон приостановил свой контракт со «Спартаком» и в апреле на правах аренды перебрался в АИК.

В шведском чемпионате Джордан Ларссон провёл восемь поединков, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи.