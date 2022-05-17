Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал последние высказывания бывшего комментатора «Матч ТВ» Александра Шмурнова.

- О чём сейчас вещает Шмурнов? Мне противно даже эту фамилию называть. Человек столько лет зарабатывал на «Матч ТВ», а потом вдруг начал рассказывать, какой он супермен и как он вообще не понимает, что это за канал и всё остальное. Он там работал, а теперь оскорбляет своих бывших коллег. Пусть он лучше расскажет, как к каждому матчу готовился, откуда брал информацию и что вообще нёс, когда комментировал ту или иную игру. Он вообще отличает офсайд от углового, или когда начал отличать? Сколько он на «Матч ТВ» получал? Если там одному 800 тысяч в месяц мало, то этот, наверно, 500 получал, а может, и больше. Сколько он за несколько лет заработал? А тут вдруг всё стало для него плохо.