Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч 29-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА (1:0).

- «Краснодар» показал, что можно играть и всеми своими ребятами, у которых больше старания и желания, – результат налицо. За четыре матча десять очков – некоторые команды столько не набирают за целый круг. Хотя, честно говоря, мне атаки ЦСКА во втором тайме понравились. Они просто раздевали «Краснодар», только не могли забить. И сработал закон футбола: не забиваешь ты – забивают тебе. Кривцов классно засадил в самую паутину. Братьям Березуцким не повезло. Карраскаль хорошо играл – лёгкий, манёвренный. Но в целом наш футбол в одном месте, перспектив никаких.