Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обедзинский: «Краснодар» показал, что можно играть своими ребятами, но наш футбол в одном месте, перспектив никаких» эксклюзив

16 Мая 2022 • 22:23 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч 29-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА (1:0).

- «Краснодар» показал, что можно играть и всеми своими ребятами, у которых больше старания и желания, – результат налицо. За четыре матча десять очков – некоторые команды столько не набирают за целый круг. Хотя, честно говоря, мне атаки ЦСКА во втором тайме понравились. Они просто раздевали «Краснодар», только не могли забить. И сработал закон футбола: не забиваешь ты – забивают тебе. Кривцов классно засадил в самую паутину. Братьям Березуцким не повезло. Карраскаль хорошо играл – лёгкий, манёвренный. Но в целом наш футбол в одном месте, перспектив никаких.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Чемпионат России РПЛ Владимир Обедзинский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
22:57 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили подверг критике легионеров «Спартака»
22:40 · Кубок ФНЛ
Евсеев – о выходе «Шинника» в ФНЛ: «Вернулись в лучшую лигу мира»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Баринова: «Дима верой и правдой служит «Локомотиву»
21:44 · Россия. Премьер-лига
«Црвена Звезда» поздравила «Зенит» с победой в чемпионате России
20:50 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник «Спартака» Таски объявил о завершении карьеры
20:41 · Кубок России
Стартовала продажа билетов на финал Кубка России
20:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Глебова рассказал, что будущее футболиста будет определяться после окончания сезона
20:02 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник «Рубина» Попов назвал главную причину проблем в команде
19:37 · Россия. Премьер-лига
Радченко – о возможности вывести на матч РПЛ 11 воспитанников «Зенита»: «У команды другие задачи»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Газзаев выступает противником внедрения системы Fan ID в России 2
18:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Влашича заявил, что футболист не заинтересован возвращаться в Россию
18:10 · Россия. Премьер-лига
Соболев показал улов после рыбалки с Джикией видео
17:52 · Россия. Премьер-лига
Караваев о чемпионстве «Зенита»: «Невозможно устать от побед»
17:41 · Кубок России
Самедов отреагировал на заявление активных фанатов о том, что они не пойдут на финал Кубка России
17:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» попрощается с Жиго 1
Все новости
Рекомендуем