Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил московское дерби 29-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Динамо» (3:3).

- Есть такое правило, что в концовке чемпионата иногда необходимо, как говорится, наступать на горло своей песне, своей тактике и играть надёжно. В первом тайме «Локомотив» этого не сделал и получил в свои ворота три мяча. Не все они были связаны с этим, но тем не менее те ошибки плюс большое количество подходов «Динамо» к чужим воротам говорили о том, что «Динамо» должно выиграть этот матч.

Бывает, что команда, которая ведёт в счёте, самоуспокаивается в перерыве, и ей кажется, что дальше у неё всё будет хорошо. Так вот, «Динамо» самоуспокоилось, а «Локомотив», наоборот, принялся с удвоенной энергией исправлять ситуацию. По окончании матча надо сказать, что выиграть мог как «Локомотив», так и «Динамо». Ни у одной из команд не было запаса прочности, и относительно «Динамо» это говорит о том, почему оно не смогло поспорить за чемпионство.

Совершенно очевидно, что после перерыва в игре «Динамо» не было структурности, а были выпадения в атаке и провалы в обороне, которые привели к тому, что «Динамо» проиграло второй тайм 2:0. Если не исключить это из своего арсенала, то невозможно решать самые высокие задачи. Если динамовцы займут второе место и возьмут серебряные медали, это будет для них хорошее достижение, но сегодня мы увидели, почему они не стали конкурентом «Зениту».