Аршавин грубо высказался о молодёжном первенстве России

Бывший российский футболист Андрей Аршавин, поигравший за петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал», поделился мнением о молодежном первенстве России. По его мнению, в этом турнире нет необходимости.

«Судя по тому, что я вижу, я бы назвал М-Лигу болотом. Может, грубовато звучит. Не вижу пользы в этом. Я бы отказался от этого турнира», - поведал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Стоит отметить, что накануне стал известен триумфатор сезона-2021/2022 молодежного первенства России. Второй год подряд трофей выиграла молодежная команда столичного ЦСКА.