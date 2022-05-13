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ЦСКА второй сезон подряд выиграл российскую молодёжную лигу

13 Мая 2022 • 19:07 Комментировать

ЦСКА за тур до конца чемпионата молодёжной лиги обеспечил себе чемпионство.

«Армейцы» под руководством Ролана Гусева в 27-м туре на выезде сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). «Красно-синие» набрали 63 очка, и ближайший преследователь, «Ростов» (59), лишился шансов догнать ЦСКА.

Московский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 14 матчей. В последнем 28-м туре ЦСКА примет на своём поле «Ростов», «Локомотив» на выезде сыграет против «Динамо».

Стоит отметить, что по ходу сезона-2021/22 «армейцами» руководили два тренера. Клуб начал первенство под руководством Андрея Аксёнова, а в октябре старшим тренером стал Ролан Гусев.


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