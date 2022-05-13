Агент Маньяков рассказал о роли Евсеева в «Шиннике»

Александр Маньяков, представляющий интересы главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева, рассказал о роли специалиста в команде.

«На Вадиме Валентиновиче в Ярославле замкнута вся спортивная составляющая, и я надеюсь, что «Шинник» решит поставленную задачу — выход в ФНЛ-1. После этого он будет определяться по поводу своей дальнейшей судьбы», — сказал Маньяков «РБ Спорту».

Агент добавил, что контракт тренера с «Шинником» действует ещё год. После того, как команда выполнит поставленные задачи, нужно будет вести разговор о дальнейшей судьбе тренера.

Маньяков подчеркнул, что к Евсееву всегда есть интерес. Помимо того, что он хороший тренер, он яркий человек. Агент закончил, что сейчас неправильно будет говорить о других клубах.

Напомним, 46-летний Евсеев возглавил «Шинник» летом 2021 года. Команда из Ярославля выступает в ФНЛ-2 и возглавляет турнирную таблицу. Вероятнее всего, «Шинник» выйдет в ФНЛ, так как преимущество от ближайшего преследователя, «Твери», составляет 14 очков.