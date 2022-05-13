Экс-игрок ЦСКА рассказал о проблемах с лишним весом у Карвальо

Бывший футболист московского ЦСКА Денис Попов рассказал журналистам о том, какие проблемы с лишним весом испытывал бразильский полузащитник Даниэль Карвальо.

Попов сказал Sport24, что бразильский футболист всегда очень плотно налегал на сладкое. Экс-игрок отметил, что у Карвальо была физиологическая предрасположенность к лишнему весу, но бразилец всё равно постоянно ел, и на базе, и за её пределами, хотя это был игрок невероятного таланта, который мог делать на поле всё, что угодно.

Напомним, что Даниэль Карвальо выступал за московских «армейцев» с 2004 по 2009 год. В составе ЦСКА бразилец провёл 140 матчей и забил 26 голов.