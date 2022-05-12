Сёмин сожалеет, что у него не было второго шанса в сборной России

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами признался о том, что он сожалеет, что у него не было второго шанса в сборной России.

Сёмин сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что он сам во всём виноват, ведь расставание с национальной командой прошло по его инициативе. Опытный специалист считает, что он тогда поторопился с уходом, ведь буквально через год подошла целая плеяда талантливых игроков, с которыми Гус Хиддинк феерил на чемпионате Европы.

Напомним, что Юрий Сёмин работал в национальной команде с апреля по декабрь 2005 года. Сборная под шефством Сёмина не попала на мундиаль 2006 года.